Netanjahu ogłasza sukces w walce z pandemią, Izrael znosi część obostrzeń

Premier ogłasza sukces

Szkoły pozostaną zamknięte

Od niedzieli część sklepów w kraju będzie mogła wznowić działalność. Zamknięte pozostaną centra handlowe i duże targowiska. Od początku kryzysu związanego z koronawirusem Izraelczycy musieli pozostawać w domach. Mogli udawać się do sklepów spożywczych i aptek, a także do niektórych zakładów pracy. Nie wolno im było jednak bez ważnej przyczyny oddalać się od domu na więcej niż 100 metrów. Premier poinformował, że od niedzieli ta odległość zostanie zwiększona do 500 metrów. Dozwolone będą także modlitwy na zewnątrz w grupach do 10 osób, ale uczestnicy takich spotkań nadal będą musieli zachowywać odpowiednie odległości między sobą i mieć na twarzach maseczki. Szkoły pozostaną zamknięte.