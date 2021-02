Pogrzeb ultraortodoksyjnego rabina. Tysiące uczestników mimo lockdownu

We wszystkich regionach kraju dochodzi do łamania obostrzeń, jednak w niektórych społecznościach ultraortodoksyjnych (hebr. haredim) mają one charakter systemowy lub masowy, m.in. przez niezamykanie szkół religijnych, organizowanie wesel czy pogrzebów. W związku z tym wskaźniki zakażeń w tych społecznościach są nieproporcjonalnie wysokie, jednak wpływ na to ma również bieda i stłoczenie wielu osób w małych mieszkaniach, co uniemożliwia skuteczną kwarantannę zakażonych.