Wprowadzają drugi lockdown. Surowe restrykcje

Ograniczenia weszły w życie o godzinie 14 czasu lokalnego (13 w Polsce). Wedle nowych przepisów, mieszkańcy Izraela będą zmuszeni do pozostania w obrębie 500 metrów od domu, za wyjątkiem osób udających się do pracy, zakupy bądź ćwiczenia fizyczne. Przywrócone zostaną ograniczenia co do pracy części lokali usługowych, a także zgromadzeń publicznych, w tym w świątyniach.