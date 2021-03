Bransoletka doniesie o łamaniu kwarantanny

Reuters podał, że izraelski program pilotażowy bransoletek rozpoczął się od rozdysponowania w poniedziałek stu takich urządzeń na lotnisku Ben Guriona. Do tej pory Izraelczycy wracający do swojego kraju byli zobligowani do spędzania kwarantanny, trwającej do dwóch tygodni, w hotelach opłacanych przez rząd.