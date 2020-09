Irlandia otwiera puby mimo rosnącej liczby zakażeń

Aż 307 nowych przypadków koronawirusa wykryto w ciągu ostatniej doby w Irlandii, co jest najwyższą liczbą od połowy maja - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Mimo to irlandzki rząd uzgodnił, że puby, które nie podają jedzenia, będą mogły ponownie zostać otwarte 21 września. Wznowienie przez nie działalności było dwukrotnie przesuwane.