Wściekli się ludzie, wściekł się minister. Po nagraniu z sobotniej nocy Irlandia zamyka wszystkie puby

Reakcja na nagrania w social mediach

Zwłaszcza jedno, z popularnego w Dublinie pubu, wywołało powszechną krytykę, a obywatele zaczęli wymieniać się nim, dodając do niego hasztag #closethepubs (zamknijcie puby). Autor nagrania, Tom Gannon cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że wracał w sobotę z kolacji w restauracji i zobaczył przez okna to, co dzieje się w środku. Poczuł, że widzi coś, co przeczy decyzji rządu o zakazie zgromadzeń liczących ponad 100 osób w zamkniętej przestrzeni i je opublikował.