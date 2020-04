Premier Irlandii wraca do praktyki lekarskiej, by pomóc w walce z epidemią 

Leo Varadkar robi wszystko, by jak najskuteczniej walczyć z koronawirusem. Premier Irlandii ponownie zarejestrował się jako lekarz i będzie pracował przez jedną zmianę w tygodniu, aby pomóc w czasie kryzysu związanego z epidemią - poinformowało w niedzielę jego biuro.

Varadkar pracował jako lekarz przez siedem lat, ale odszedł z zawodu, aby zostać politykiem i w 2013 r. wykreślono go z rejestru medycznego. Jak poinformował rzecznik jego biura, Varadkar został w marcu ponownie wpisany do rejestru medycznego i przez jedną zmianę w tygodniu będzie pracował w obszarach, które są w zakresie jego praktyki. - Wielu członków jego rodziny i przyjaciół pracuje w służbie zdrowia. Chciał pomóc, choćby w niewielkim stopniu - dodał rzecznik. Dziennik "Irish Times" napisał, że Varadkar pomaga w konsultacjach telefonicznych. Każdy, kto mógł być narażony na kontakt z wirusem, jest początkowo oceniany telefonicznie.