Młody pastor po tygodniu walki w szpitalu: kocham was, lekarze i pielęgniarki

Koronawirus jest niebezpieczny. Chce pozbawić cię życia, sprawia, że nie możesz oddychać - przestrzega na nagraniu zakażony 40-letni pastor z hrabstwa Down w Irlandii Północnej. Ostatni tydzień spędził na oddziale intensywnej terapii. Lekarze walczyli o jego zdrowie nieustannie.

40-letni Mark McClurg przebywający w jednym ze szpitali prowincji Ulster po południowym wschodzie Irlandii Północnej teraz ze szpitalnego łóżka, na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, apeluje, by nie lekceważyć zagrożenia.

Podziękował całej załodze szpitala za to, że "każdego dnia i każdej nocy, przez 24 godziny na dobę ratowali jego życie." - Nie wiem, co powiedzieć wszystkim lekarzom i pielęgniarkom. Kocham was - stwierdził.