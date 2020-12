Piąty poziom restrykcji. Irlandia znów wprowadza lockdown

W okresie świąt Bożego Narodzenia będzie można jeszcze podróżować po Irlandii, ale w kolejnych dniach w życie wejdą nowe obostrzenia, aż do momentu, w którym cały kraj znajdzie się w lockdownie - ogłosił rząd w Dublinie. Irlandia wraca tym samym do najwyższego, piątego poziomu restrykcji koronawirusowych po zaledwie czterech tygodniach przerwy.

Premier Irlandii Micheal Martin powiedział, że ten krok jest odpowiedzią na nadzwyczajny wzrost liczby przypadków COVID-19 - o około 10 procent dziennie - co jest "po prostu nie do opanowania". Jak wyjaśnił, choć nie ma dowodów na to, że nowy, bardziej zakaźny szczep koronawirusa jest już w Irlandii, "najbezpieczniejszą i najbardziej odpowiedzialną rzeczą do zrobienia jest postępowanie przy założeniu, że już tutaj jest".

Najwyższy poziom restrykcji wejdzie w życie w Irlandii w Wigilię, ale jeszcze do 26 grudnia można będzie swobodnie podróżować po kraju. Dopiero od 27 grudnia obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi hrabstwami. Również od 27 grudnia wizyty w domach zostaną ograniczone do jednego gospodarstwa domowego, zaś od 1 stycznia będą one możliwe tylko w celu udzielania pomocy potrzebującym.

Od 26 grudnia nabożeństwa muszą się odbywać tylko online, choć kościoły i inne świątynie pozostaną otwarte do indywidualnych modlitw. Od 2 stycznia liczba osób mogących brać udział w ślubach zostanie zmniejszona do sześciu.

Nowy lockdown w Irlandii

Od popołudnia w czwartek zamknięte muszą być puby i restauracje, a także salony fryzjerskie. Hotele będą otwarte tylko dla gości z już dokonaną rezerwacją, którzy zameldują się przed 26 grudnia i mogą się w nich odbywać tylko niezbędne wydarzenia o charakterze innym niż towarzyskie. Otwarte pozostaną natomiast wszystkie sklepy, także te, które sprzedają produkty inne niż pierwszej potrzeby, choć nie odbędą się w nich poświąteczne wyprzedaże. Po przerwie świąteczno-noworocznej szkoły i przedszkola mają normalnie wznowić działalność.

Rząd zdecydował także, że zakaz ruchu lotniczego i promowego z Wielką Brytanią, gdzie rozprzestrzenia się nowa odmiana koronawirusa, pozostanie w mocy przynajmniej do 31 grudnia.

Dobowe statystki na temat rozwoju epidemii podawane są w Irlandii wieczorem, ale na rano na posiedzeniu rządu ministrowie dowiedzieli się już, że wtorkowy bilans zakażeń przekroczy 900, co będzie najwyższym poziomem od drugiej połowy października. W niedzielę i poniedziałek bilanse po raz pierwszy od początku listopada przekroczyły 700, zaś jeszcze na początku grudnia średnia z siedmiu kolejnych dni była poniżej 300. Zejście z zakażaniami do tego poziomu było efektem sześciotygodniowego lockdownu, który trwał do końca listopada.

