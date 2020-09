"Możemy być optymistami". Kilka godzin później dane o najwyższym dobowym wzroście

Wygląda na to, że przywrócenie przed dwoma tygodniami w Irlandii niektórych restrykcji koronawirusowych przynosi efekty - powiedział we wtorek profesor Philip Nolan, szef zespołu modeli epidemicznych w radzie ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET). Kilka godzin później irlandzkie ministerstwo zdrowia przekazało informację o tym, że odnotowano najwyższą dobową liczbę zakażeń od początku maja.

Rząd przywraca niektóre restrykcje

18 sierpnia irlandzki rząd przywrócił niektóre zniesione już wcześniej restrykcje. Zmniejszono maksymalną wielkość zgromadzeń: na otwartym powietrzu - z 200 osób do 15, zaś w zamkniętych pomieszczeniach - z 50 do sześciu, choć wyłączone są z tego sklepy, restauracje, obrzędy religijne i śluby. Zalecono unikanie transportu publicznego, zaś pracodawcy powinni umożliwić pracę zdalną, tam gdzie, to możliwe. Osobom powyżej 70. roku życia zalecono ograniczenie kontaktów do możliwie wąskiego grona osób.