Nie chciały poddać się kwarantannie po powrocie z Dubaju, zostały aresztowane

Dwie kobiety zostały zatrzymane po powrocie z Dubaju do Irlandii, ponieważ nie poddały się obowiązkowej 12-dniowej kwarantannie w kraju. Jak informuje dziennik "Irish Independent", prawnik zatrzymanych argumentował, że kobiety "nie znały obowiązujących przepisów i nie chciały pójść na kwarantannę, ponieważ w domach opiekują się małymi dziećmi".

Przesłuchiwani przed sądem policjanci relacjonowali, że przez blisko dwie godziny starali się wyjaśnić McGrath i Mulready obowiązujące prawo oraz konsekwencje ich decyzji. Sąd zdecydował o zwolnieniu kobiet za kaucją i po zatrzymaniu ich paszportów. Zobowiązał je również do natychmiastowego poddania się na kwarantannie.

12-dniowa izolacja

Po przybyciu do Irlandii z 33 krajów świata należy obowiązkowo przejść 12-dniową kwarantannę w wyznaczonych przez państwo hotelach. Izolacja, wraz z transportem z lotniska i kończącym ją testem na obecność koronawirusa kosztuje 1850 euro.

Wymóg kwarantanny dotyczy także podróżnych, którzy przyjechali do Irlandii bez negatywnego wyniku testu typu PCR, co jest warunkiem wjazdu do kraju.