BBC: Iran zaniża dane dotyczące koronawirusa. Zmarło trzy razy więcej osób

Rządowe dane dotyczące epidemii COVID-19 w Iranie zostały przekazane BBC przez anonimowe źródło. Zawierają szczegółowe informacje na temat codziennych przyjęć do szpitali w całym Iranie, w tym nazwiska, wiek, płeć, objawy, datę i czas spędzony w szpitalu oraz schorzenia, na które mogli cierpieć pacjenci. Konkretne informacje w tych danych odpowiadają tym dotyczącym niektórych żyjących i zmarłych pacjentów, znanych już BBC.

Zaniżona liczba zgonów i przypadków

Według danych BBC prawie 42 tysiące osób z objawami COVID-19 zmarło do 20 lipca, w porównaniu z 14 405 zgłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Liczba osób, o których wiadomo, że są zakażone, jest również prawie podwójna: 451 024 w porównaniu z 278 827.

Pierwsza śmierć w Iranie z powodu Covid-19 została odnotowana 22 stycznia, zgodnie z listami i dokumentacją medyczną przekazaną BBC. Było to prawie miesiąc przed zgłoszeniem tam pierwszego oficjalnego przypadku koronawirusa. W ciągu 28 dni do pierwszego oficjalnego potwierdzenia przypadku zakażenia w dniu 19 lutego zmarły już 52 osoby.

Rozbieżność między oficjalnymi danymi a liczbą zgonów w przekazanych BBC rejestrach również odpowiada różnicy między oficjalnymi danymi a obliczeniami nadwyżki śmiertelności do połowy czerwca. Takie obliczenia oznaczają śmiertelność przekraczającą poziom, jakiego można by się spodziewać w "normalnych" warunkach.

Na całym świecie obserwuje się niedoszacowanie, głównie z powodu ograniczonych możliwości testowania, ale informacje, które wyciekły do ​​BBC, ujawniają, że władze irańskie zgłosiły znacznie niższe dzienne liczby, niż odnotowały - co sugeruje, że zostały one celowo zaniżone.