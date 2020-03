"To, co pomaga rozprzestrzeniać chorobę, jest grzechem"

O stosowanie się do zaleceń władz w celu zapobiegania infekcji zaapelował najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Za pośrednictwem państwowej telewizji przekazał również, że władze zajęły się epidemią koronawirusa. - Wszystkie organy rządowe powinny przeznaczyć swoje środki na wsparcie ministerstwa zdrowia w walce z wirusem - oświadczył Chamenei.

- Cokolwiek chroni zdrowie publiczne i zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby jest dobre, a to, co pomaga ją rozprzestrzeniać, jest grzechem - powiedział Chamenei. Teheran planuje zmobilizowanie do walki z wirusem 300 tys. żołnierzy i wolontariuszy.