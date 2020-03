Imam drugą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Iraku. Kilkanaście dni wcześniej przyjmował delegację

Imam z muhafazy As-Sulajmanijja przyjmował kilkanaście dni temu delegację Irakijczyków mieszkających na stałe w Iranie i prawdopodobnie wtedy też doszło do zakażenia - podał rzecznik ministerstwa zdrowia dr Iyad al-Nakszbandi. 70-latek uskarżał się na problemy z krążeniem i trudności w oddychaniu, z tej racji od kilku dni był objęty kwarantanną - dodał.

Sytuacja jest dramatyczna, zarejestrowano tam bowiem 2336 przypadki zakażeń, a zmarły już 92 osoby. Podróże między Irakiem i Iranem są od tygodnia zakazane. Nagły wybuch epidemii w Iraku, gdzie kina, uniwersytety i inne budynki użyteczności publicznej są prewencyjnie zamknięte do końca tygodnia, wydaje się nieunikniony - pisze AFP.

Władze w Bagdadzie przygotowują się na najgorsze, w związku z sięgająca miliona rzeszą pielgrzymów, która przybywała niedawno z pielgrzymkami do Iraku, by odwiedzić święte dla szyitów miejsca, między innymi w Karbali.

Wstrzymane pielgrzymki do Mekki i Medyny

Wstrzymano do odwołania pielgrzymki do świętych miastach islamu - Mekki i Medyny. W ubiegłym tygodniu zaprzestano też wydawania wiz muzułmanom, którzy chcieli dopełnić w tym roku obowiązku tradycyjnej pielgrzymki (umry) do Mekki.