Eksplozja i pożar na oddziale covidowym. "Udało się uratować 90 ze 120 pacjentów i ich krewnych"

Do pożaru doszło w szpitalu Ibn al-Khatib na południowo-wschodnich obrzeżach Bagdadu. Według irackich mediów spowodowała go eksplozja butli z tlenem, do której doszło w wyniku "naruszenia warunków bezpieczeństwa przy ich przechowywaniu". Szef irackiej obrony cywilnej generał Kadhim Bohan powiedział, że pożar wybuchł na piętrze szpitala "przeznaczonym do resuscytacji płucnej".