Dziesiątki ciał, długie rzędy grobów. Władze postanowiły powiększyć cmentarz dla zmarłych z powodu koronawirusa

W związku z rosnącą liczbą śmiertelnych ofiar koronawirusa w Dżakarcie, władze podjęły decyzję o powiększeniu cmentarza we wschodniej części miasta - doniosła agencja Reutera, powołując się na lokalne media. Cmentarz ten został wyznaczony na początku pandemii COVID-19 jako miejsce pochówku dla osób zakażonych.

Na opublikowanych w środę zdjęciach z drona widać, jak pracownicy powiększają teren cmentarza Pondok Ranggon we Wschodniej Dżakarcie. To jedna z dwóch komunalnych nekropolii wyznaczonych przez lokalne władze jako miejsce pochówku ofiar pandemii. W związku ze wzrostem liczby osób zmarłych z powodu COVID-19 w Indonezji, planowane jest powiększenie terenu o 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Obecnie każdego dnia chowanych jest tam od 30 do 40 osób.