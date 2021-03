W Indiach wykryto nowy "podwójnie zmutowany" wariant koronawirusa

Dyrektor Krajowego Centrum Kontroli Chorób w Indiach Sujeet Kumar Singh poinformował w środę o wykryciu w kraju "podwójnie zmutowanego wariantu" koronawirusa w 206 próbkach w najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19 zachodnim stanie Maharasztra. Nowy wariant został również wykryty w dziewięciu próbkach w stolicy kraju Delhi.

Sekwencjonowanie genomu i analiza próbek ze stanu Maharasztra wykazały mutacje w wirusie, które nie pasują do wcześniej skatalogowanych tak zwanych niepokojących wariantów (VOC - ang. variants of concern) – przekazało ministerstwo zdrowia Indii w oświadczeniu. Maharasztra to jeden z najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 stanów w Indiach, ale ministerstwo przyznało, że nie jest jasne, czy nowy wariant powoduje wzrost zakażeń tylko w tym stanie czy też w innych regionach kraju.

"Chociaż tak zwane niepokojące warianty i nowy podwójnie zmutowany wariant zostały znalezione w Indiach, nie zostały one wykryte w takiej liczbie, żeby móc ustalić bezpośredni związek lub wyjaśnić szybki wzrost nowych przypadków zakażenia w niektórych stanach" – poinformował resort, nie ujawniając więcej szczegółów.

Koronawirus w Indiach DIVYAKANT SOLANKI/PAP/EPA

Nowy wariant został również wykryty w dziewięciu próbkach w stolicy kraju Delhi. Indie zgłosiły już kilka przypadków wariantu, który po raz pierwszy wykryto w Wielkiej Brytanii, jak również te, które po raz pierwszy znaleziono w RPA i Brazylii.

"Ważne jest, by odpowiedzieć na kilka pytań"

Smitha Mundasad, reporterka BBC zajmująca się kwestiami zdrowia zwróciła uwagę, że "podwójnie zmutowany wirus" nie jest wielkim zaskoczeniem. Jak wyjaśniła, może to oznaczać, że naukowcy wykryli dwie mutacje lub zmiany w dwóch różnych miejscach budowy pojedynczego wariantu wirusa.

"Wirusy mutują cały czas, ale ważne jest, by odpowiedzieć na kilka pytań. Czy obecność podwójnej mutacji zmienia zachowania wirusa? Czy ten wariant będzie bardziej zakaźny i czy może wywoływać cięższy przebieg choroby? I najważniejsze, czy dostępne szczepionki będą przed nim chroniły" – napisała Mundasad. Jak dodała, zadaniem naukowców jest znalezienie odpowiedzi na te pytania.

Mundasad zauważyła, że wśród ogółu wykrywanych przypadków, nowa, podwójna mutacja stanowi niewielką część, co pozwala przypuszczać, że to nie ona stoi za obserwowanym obecnie wzrostem zakażeń. Jeżeli zaś chodzi o szczepionki, jak na razie okazywały się one skuteczne w przypadku wielu mutacji, które w ostatnich miesiącach wykrywano na świecie. Naukowcy utrzymują również, że w razie potrzeby można zmodyfikować preparaty tak, by lepiej reagowały na nowe warianty koronawirusa.

Sytuacja epidemiczna w Indiach

Jak poinformowano w środę, w ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 47 262 nowe infekcje koronawirusem - najwięcej od początku listopada. Ogółem do tej pory w tym kraju zdiagnozowano ponad 11,7 mln przypadków zakażenia. Tylko USA i Brazylia mają większą liczbę przypadków – odpowiednio ponad 29,9 mln i ponad 12.3 mln. Liczba zgonów spowodowanych Covid-19 w Indiach w ciągu ostatnich 24 godzin to 275. To najwięcej w tym roku. Ogólna liczba zgonów w związku z COVID-19 zwiększyła się do 160 441 – wynika z danych rządowych.

Tymczasem kilka stanów ogłosiło zakaz dużych zgromadzeń przed hinduistycznym świętem Holi w ten weekend. Zaalarmowany przez wzrost zachorowań rząd federalny ogłosił, że rozszerza ogólnokrajową kampanię szczepień, aby objąć nią wszystkich powyżej 45. roku życia, i zaapelował do obywateli, aby się szczepili.

Autor:asty,ft/kg

Źródło: PAP,BBC