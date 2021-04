Przeciążone szpitale, brakuje tlenu i leków. WHO apeluje do Indii o "ograniczanie kontaktów społecznych i podróży"

Indie muszą na wszelkie możliwe sposoby ograniczyć kontakty społeczne - zaapelował ekspert do spraw sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan. Liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju gwałtownie rośnie.

Ekspert do spraw sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan wyraził w piątek opinię, że "władze Indii muszą na wszelkie możliwe sposoby ograniczyć kontakty społeczne oraz podróże swych obywateli, by opanować gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem". Wspomniał, że indyjski rząd przygotowuje się do wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią, ale nie podał szczegółów. Władze w New Delhi przekazały, że dostawami tlenu do szpitali powinna zająć się armia.