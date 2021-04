Twitter usunął wpisy dotyczące sytuacji w Indiach. Na zlecenie rządu

BBC podaje, że chociaż Twitter nie określił, które treści zostały usunięte, to udało się ustalić, iż chodzi między innymi o tweety ministra z Bengalu Zachodniego, który uznał, że premier Indii Narendra Modi jest odpowiedzialny za wysoką liczbę ofiar śmiertelnych, oraz o wpis filmowca krytykującego szefa rządu za organizowanie wieców w trakcie pandemii.

"Nie możemy pozwolić, aby fałszywe wiadomości szkodziły narodowi"

Twitter poinformował, że dokonał przeglądu treści po otrzymaniu "ważnego wniosku prawnego" wystawionego na podstawie indyjskiej ustawy o technologii informacyjnej z 2000 roku. Stanowi ona, że można zablokować dostęp do informacji, jeśli godzą one w "suwerenność i integralność Indii" - podał brytyjski dziennik "The Guardian".