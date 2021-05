Tylu zmarłych nie było od początku pandemii. Kryzys wymusił wstrzymanie eksportu szczepionek

W Indiach oficjalnie zdiagnozowano od początku pandemii ponad 21,9 miliona zakażeń, a na COVID-19 zmarło blisko 240 tysięcy osób, ale eksperci podkreślają, że dane te są zdecydowanie zaniżone. Institute for Health Metrics and Evaluation szacuje, że do sierpnia w Indiach liczba zmarłych na COVID-19 osiągnie milion.

Jacob John, profesor medycyny z Christian Medical College w Vellore na południu kraju, powiedział agencji Associated Press, że sytuacja epidemiczna pogorszy się wkrótce, ponieważ wirus rozprzestrzeniał się do tej pory głównie w wielkich miastach, które mają relatywnie dobry system opieki medycznej. Teraz zakażenia koronawirusem odkrywa się coraz częściej na wsiach na południu kraju, gdzie praktycznie nie ma dostępu do lekarzy. - W tych miejscach szybko rozprzestrzeniają się zakażenia, co oznacza, że być może nie przeżyliśmy jeszcze najgorszego - ocenił ekspert.