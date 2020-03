Drewniane pałki i karne przysiady. Miliard ludzi ma zostać w domach, dyscypliny pilnuje policja

Zatrzymywanie riksz i motocykli, karanie przez przysiady i pompki, a nawet bicie. To środki stosowane przez policję w Indiach, która dyscyplinuje obywateli do pozostania w domach. Od wtorku w kraju obowiązuje 21-dniowy zakaz wychodzenia z domu. Wszystko to, aby nie dopuścić do rozwoju koronawirusa w tym ponad miliardowym kraju.

W zeszłą niedzielę od siódmej rano do dziewiątej wieczorem obywatele mieli pozostać w domach w ramach walki z koronawirusem. To przygotowanie Indusów do trzytygodniowego zakazu opuszczania domów, który premier Narendra Modi ogłosił we wtorek podczas orędzia do narodu.