Indie "w uścisku" drugiej fali pandemii. Szpitalom brakuje tlenu dla pacjentów

Indie "są w uścisku" szalejącej drugiej fali pandemii COVID-19 – zwraca uwagę Agencja Reutera. W stołecznym Delhi, gdzie system opieki zdrowotnej jest niedofinansowany, mniej niż co cztery minuty umiera osoba zakażona koronawirusem.

Władze uruchomiły samoloty wojskowe i pociągi, by sprowadzić tlen do Delhi z odległych zakątków kraju. Telewizja pokazała ciężarówkę z tlenem, która przyjechała do szpitala Batra w stolicy po tym, jak placówka ta ostrzegła, że pozostało jej tlenu na 90 minut dla 260 pacjentów.