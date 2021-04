"Pacjenci walczą o łóżka w szpitalach". 300 tysięcy nowych zakażeń w ciągu doby. Brakuje tlenu

Kończy się tlen

Szpitale w północnej i zachodniej części Indii wydały komunikaty, w których ostrzegły, że posiadane przez nich zapasy tlenu medycznego, który wykorzystywany jest do ratowania pacjentów chorujących na COVID-19, wystarczą na kilka godzin. W stolicy kraju, Delhi, w ponad dwóch trzecich szpitali nie ma wolnych łóżek. Lekarze doradzają pacjentom, by pozostawali w domach.

Według danych rządowych Indie produkują 7,5 tysięcy ton tlenu medycznego, z czego 6,6 tysięcy ton trafia obecnie do do rozdysponowania przez władze stanowe w ośrodkach opieki zdrowia. Rząd premiera Narendry Modiego ogłosił zwiększenie dostaw do ośmiu najbardziej potrzebujących regionów. Sekretarz w ministerstwie zdrowia Rajesh Bhushan poinformował na konferencji prasowej, że tlen wykorzystywany w przemyśle, w tym z części hut stali, trafi do szpitali.