Opaska elektroniczna dla osób w kwarantannie budzi kontrowersje. "Jak dla więźniów"

Indyjskie władze rozpisały przetarg na opaskę elektroniczną dla osób poddanych kwarantannie. Zdaniem dziennika "Indian Express" aplikacja i opaska budzą wątpliwości co do ochrony prywatności obywateli.

Według dokumentów przetargowych analizowanych przez "Indian Express" oraz ekspertów od cyfrowego bezpieczeństwa, dane z opaski elektronicznej mogą trafić do policji, ministerstwa obrony i departamentów powiązanych z rządowymi jednostkami paramilitarnymi. Jednym z trzech urządzeń, wywołujących najwięcej kontrowersji, jest opaska elektroniczna podobna do opasek fitness, które w komercyjnej wersji mierzą tętno, liczbę kroków i przebytą odległość oraz podają lokalizację użytkowników. Jednak zdaniem ekspertów specyfikacje urządzenia do śledzenia osób w kwarantannie naruszają prawa osobiste obywateli.

"Daje inwazyjny wgląd w życie osobiste"

"To jest niczym opaska dla więźniów albo osób na przepustce z więzienia, stosowana w wielu krajach. To narzędzie idzie jednak dalej w analizowaniu danych, dając inwazyjny wgląd w życie osobiste" - powiedział dziennikowi specjalista od cyfrowego bezpieczeństwa z miasta Pune w zachodnich Indiach.

Kontrowersyjna aplikacja

SLFC zwraca uwagę na zgodę użytkowników na udostępnianie danych "do interwencji medycznych i administracyjnych". Zdaniem ekspertów uprawnienia są bardzo szeroko zdefiniowane i mogą prowadzić do nadużyć. Co gorsza, użytkownik zgadza się na ewentualny przeciek danych do sfery publicznej bez możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności twórców aplikacji.