Kilkadziesiąt tysięcy zakażonych dziennie. Indie zbliżają się do 1,5 miliona przypadków

W poniedziałek bilans potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Indiach od wybuchu pandemii COVID-19 wzrósł do 1 435 453, a zgonów do 32 771. Łącznie wyzdrowiało w tym kraju 917 567 osób. Odsetek wyzdrowień wynosi 63,9 procent - podał dziennik "Times of India".