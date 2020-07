Blisko 25 tysięcy nowych zakażeń w ciągu doby w Indiach

Indyjska Rada do spraw Badań Medycznych, agencja prowadząca działania na rzecz walki z COVID-19, przekazała w zeszłym tygodniu, że do 15 sierpnia, kiedy przypada Dzień Niepodległości Indii, dała sobie czas na opracowanie szczepionki na koronawirusa. Zwróciła się do naukowców przeprowadzających badania kliniczne, aby zapisywali uczestników do 7 lipca - podała agencja Associated Press.