Koronawirus w Holandii. Władze zapowiadają znoszenie restrykcji epidemicznych

Minister zdrowia Holandii Ernst Kuipers zapowiedział we wtorek stopniowe znoszenie ograniczeń, które wprowadzono z powodu pandemii COVID-19 . - Wiem, że ryzykujemy, ale wreszcie jest to możliwe - powiedział.

Holandia znosi restrykcje epidemiczne

Od piątku restauracje będą mogły być czynne do godziny 1 w nocy, a nie do 22 jak obecnie. Od tego dnia ponownie zaczną działać dyskoteki i kluby nocne. Od przyszłego wtorku obowiązek noszenia maseczek w Holandii zostanie ograniczony do pojazdów transportu publicznego, w tym samolotów.