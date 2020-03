Holandia: według szacunków tempo zakażania spadło 

Środowy przyrost chorych jest jak dotąd najwyższym odnotowanym w ciągu jednej doby w tym kraju. Tempo przybywania nowych zakażonych spadło jednak do 15,3 procent z 17,1 procent we wtorek.

Wirus rozprzestrzenia się wolniej

Oznacza to, że "wykładniczy wzrost epidemii został najprawdopodobniej zatrzymany" - powiedział van Dissel zastrzegając, że przedstawione przez niego liczby opierają się na szacunkowych wyliczeniach.

Środki bezpieczeństwa przynoszą efekty

Jeśli faktycznie rozprzestrzenianie się wirusa byłoby spowolnione do tego poziomu, to szpitale w Holandii byłyby w stanie poradzić sobie z bardzo chorymi pacjentami na intensywnej terapii.

Szacuje się, że bez specjalnych środków ograniczających jak zamknięcie szkół czy ograniczenie kontaktów międzyludzkich jedna zakażona osoba przekazywałaby wirusa średnio do 2,5 kolejnych osób, co powodowałoby bardzo szybki wzrost liczby chorych i zagrażało wydolności służby zdrowia.

Dyrektor van Dissel ocenił, że wprowadzone przez rząd w Hadze środki przynoszą efekty. Ostrzegł przy tym, że jeśli wszyscy pójdą na plaże i nie będą trzymać od siebie dystansu, przełoży się to na liczbę chorych.

Ograniczenia wprowadzone z opóźnieniem

Holandia, gdzie obecnie jest ponad 6 tysięcy przypadków COVID-19, podobnie jak Wielka Brytania z opóźnieniem wprowadziła ograniczenia z zamiarem zbudowania odporności populacyjnej przeciwko wirusowi. 15 marca tamtejszy rząd nakazał zamknięcie do 6 kwietnia sklepów, szkół, obiektów sportowych i restauracji.

Obecnie obowiązujące zalecenia przewidują m.in., że wszyscy powinni "w miarę możliwości" trzymać się co najmniej 1,5 metra od siebie. Nie ma zakazu pracy w sektorach, które nie są kluczowe, ale ci, którzy mogą to robić, są zachęcani do telepracy z domu.