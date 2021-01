Po raz pierwszy od II wojny światowej wprowadzają godzinę policyjną

Holenderski rząd wprowadzi w całym kraju godzinę policyjną. Taka decyzja zapadła w tym kraju pierwszy raz od czasów II wojny światowej. Wniosek w tej sprawie został w czwartek zatwierdzony przez parlament. Wyjątkiem pozwalającym na wyjście z domu będzie między innymi nagły przypadek medyczny lub konieczność wykonania pracy na zewnątrz. Ograniczenie to potrwa co najmniej do 9 lutego.

W trakcie debaty partie reprezentujące polityczną większość poparły kompromisową propozycję rozpoczęcia godziny policyjnej od godziny 21 do 4.30. Ograniczenie to wejdzie w życie w najbliższy weekend i ma potrwać co najmniej do 9 lutego.