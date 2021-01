25 osób zatrzymanych, ponad trzy tysiące mandatów. Pierwsza noc z godziną policyjną

W nocy z soboty na niedzielę holenderska policja zatrzymała 25 osób, które odmówiły powrotu do domu podczas trwania godziny policyjnej lub dopuściły się przemocy. Wystawiono też 3600 mandatów.

Holenderski rząd zdecydował się na przyjęcie nowych restrykcji, które mają pomóc w walce z epidemią COVID-19. W kraju wprowadzona została, po raz pierwszy od II wojny światowej, godzina policyjna. Trwa ona w godzinach od 21.00 do 4.30. Ograniczenie weszło w życie w sobotę i ma obowiązywać co najmniej do 9 lutego.