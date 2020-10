Publiczna krytyka zawróciła z wakacji rodzinę królewską

Niderlandzka rodzina królewska przerwała wakacje w Grecji i wróciła do kraju. Podróż, w którą wyruszyli monarcha z małżonką i dziećmi, spotkała się bowiem w kraju z powszechną krytyką w związku z trwającą pandemią COVID-19. W tym tygodniu w Holandii ogłoszono nowe restrykcje.

Przerwane greckie wakacje rodziny królewskiej

Król Wilhelm-Aleksander i królowa Maxima wylecieli z córkami do Grecji w piątek, wrócili już w sobotni wieczór. Rodzina królewska podróżowała rządowym samolotem i nie złamała żadnych obostrzeń, mimo to jej wyjazd w takim momencie został odebrany jako nietakt i poddany ostrej krytyce.

Po powrocie monarchy z rodziną, późnym wieczorem w sobotę, pałac wydał oświadczenie: "Nie chcemy pozostawiać co do tej kwestii żadnych wątpliwości: aby opanować COVID-19, konieczne jest przestrzeganie obostrzeń. Dyskusja na temat naszych wakacji się do tego nie przyczynia".