Hiszpanie zaniepokojeni wzrostem zakażeń. Nocne rozrywki z ograniczeniami

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Hiszpanii ponad 14 tysięcy zakażeń koronawirusem - przekazało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Władze wspólnot autonomicznych Katalonii i Kantabrii ogłosiły we wtorek zakaz funkcjonowania placówek nocnej rozrywki. Obostrzenia w związku z nadejściem w Hiszpanii piątej fali pandemii COVID-19 wprowadziła też Nawarra i Baleary.

Całkowity zakaz działalności nocnych lokali, w tym dyskotek, w Kantabrii na północy kraju będzie obowiązywał od piątku przez kolejne dwa tygodnie. Obostrzenia w działalności placówek rozrywkowych nocą ogłosiły też władze Katalonii. Wyjaśniły, że jedynym dopuszczalnym wyjątkiem w organizacji nocnych zabaw są dyskoteki na świeżym powietrzu. Nie mogą one jednak trwać dłużej niż do godziny 3.

Sytuacja epidemiczna w Hiszpanii

W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Hiszpanii 14,1 tysiąca zakażeń koronawirusem i jest to liczba nienotowana od lutego w dobowych bilansach służb medycznych - oszacowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Jak sprecyzował resort, pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem doszło też do znaczącego wzrostu liczby przypadków zakażeń koronawirusem przypadających na 100 tysięcy mieszkańców. Wskaźnik ten zwiększył się o 21 do 225.