Wzrosła dobowa liczba zmarłych w Hiszpanii. Po czterech dniach wyhamowania

Pierwszy raz od pięciu dni w Hiszpanii zanotowano wzrost dobowej liczby zmarłych zakażonych koronawirusem. Mimo to w kraju silna jest nadzieja, że w niedługim czasie będzie można rozpocząć proces łagodzenia obostrzeń i stopniowego ożywiania gospodarki. - To normalne, że zdarzają się wahania. Istotne jest jednak, by dostrzec tendencję - przekonywała Maria Jose Sierra z rządowego centrum kryzysowego.