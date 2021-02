Hotelarze, stewardessy i architekci w "kolejkach głodu". "Marzę, żeby ktoś powiedział: jedz, ile chcesz"

"Stojący w kolejkach głodu Hiszpanie to nie są osoby starsze ani wywodzące się z niskich warstw społecznych" – powiedział Gimenez. "Teraz są to hotelarze, sprzedawcy, robotnicy wykwalifikowani, stewardessy i architekci, kierowcy ciężarówek i taksówkarze, a także młodzież, która z powodu osiągnięcia pełnoletności musiała opuścić domy opieki i nie ma co ze sobą zrobić" - dodał. "Przecież zamknęła się cała turystyka, jedna z głównych gałęzi gospodarki kraju" – wyjaśnił Gimenez.

"Właściciele mieszkań jeszcze jakoś wytrzymują"

"Daję na to rok"

"Do tej pory oszczędności i rodzina jakoś amortyzowały sytuację, ale to się skończyło" - dodaje. "Ludzie żyją w zatłoczonych mieszkaniach, wracają na wieś albo do swoich krajów. Od maja to już jest exodus. Nasi rządzący nie mają o tym pojęcia" – powiedział. Fundacja Madrina negocjuje z władzami wyludnionych gmin w nadziei, że znajdą tam mieszkania całe rodziny. "Mówią, że jest wynajem socjalny, ale ja go nie widzę" - stwierdziła 20-letnia Erika w rozmowie z "ABC". "W tym kraju jest głód. To, co mnie spotkało - utrata zatrudnienia - może spotkać innych, zresztą teraz nawet pracującym jest ciężko" - dodała.