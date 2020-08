W Hiszpanii nowe obostrzenia. "Musimy prosić o niepalenie w ogródkach"

Trudniej przejść chorobę, łatwiej się nią zarazić. Palacze szkodzą jednak nie tylko sobie - lekarze doszli do wniosku, że palenie w publicznych miejscach powoduje łatwiejsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. I są już kraje, które do sposobów walki z epidemią dodają zakaz palenia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pracujący w barze Sergio uważa, że "to jeszcze bardziej skomplikuje życie pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej". - Musimy już zwracać uwagę ludziom, by nosili maseczki, teraz musimy ich prosić o niepalenie w ogródkach – dodaje. Z kolei mieszkający na Wyspach Kanaryjskich Marcelo Guerrato myśli, że to dobry pomysł. - Sam jestem palaczem, ale zastosuję się do zasad – zapewnia.