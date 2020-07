Władze Barcelony proszą o niewychodzenie z domów. "Rekomendacje mogą poprzedzić całkowitą kwarantannę"

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii, pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba potwierdzonych infekcji wzrosła z 258 855 do 260 255 - to największy dobowy wzrost od kwietnia. Dobę wcześniej nowych zakażeń było 1361. Przed południem władze sanitarne Katalonii ogłosiły, że w ciągu minionej doby w regionie zakażonych zostało 1111 osób. Niedługo potem rząd kataloński ogłosił wprowadzenie dla Barcelony oraz 12 innych miast regionu ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni publicznej.

Według burmistrz Barcelony Ady Colau restrykcje - między innymi zakaz zgromadzeń z więcej niż 10 uczestnikami, nawet podczas ślubów i pogrzebów - mają wejść w życie już w sobotę. Władze odwołały się do obywatelskiej odpowiedzialności i zaleciły wychodzenie z domu jedynie z wyjątkowych czy niezbędnych powodów, takich jak wyjście do pracy, do sklepu czy do lekarza.