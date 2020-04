Nie mają zakażonych, bo przed decyzją rządu wprowadzili restrykcje

Laurent Fraquet/Wikimedia CC BY 2.0

Graciosa nie zanotowała dotychczas żadnego zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców wyspy Laurent Fraquet/Wikimedia CC BY 2.0

Nie zanotowano też przypadków COVID-19 w miejscowości Zahara de la Sierra na południu Hiszpanii. Według lokalnych urzędników, kluczem do sukcesu było zamknięcie od połowy marca czterech z pięciu prowadzących do tej miejscowości dróg, a także ograniczenie do minimum możliwości przemieszczania się jej mieszkańców.