Skierowani na kwarantannę uciekli z ośrodków dla imigrantów. Regiony składają skargi do rządu Hiszpanii

Ponad 200 osób, które po przybyciu do Hiszpanii z Afryki Północnej zostało objętych 14-dniową kwarantanną, uciekło w sierpniu z ośrodków dla imigrantów – poinformował dziennik "ABC". Regiony, do których dociera najwięcej nielegalnych imigrantów, złożyły już protesty do rządu Hiszpanii.

Według dziennika "ABC" rządy regionów Murcji, Andaluzji oraz Wysp Kanaryjskich, gdzie dociera najwięcej nielegalnych imigrantów, złożyły już protesty do rządu Hiszpanii, zarzucając mu, że ten bezprawnie zobowiązuje władze wspólnot autonomicznych do obejmowania kwarantanną imigrantów. "To zadanie należy tymczasem wyłącznie do kompetencji rządu Hiszpanii (…). Niestety, ministerstwo zdrowia nie wie nawet, gdzie oraz ilu imigrantów powinno odbywać kwarantannę" - napisała gazeta.