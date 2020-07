Jedna z największych atrakcji turystycznych Barcelony ponownie otwarta. Ale nie dla turystów

Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie została w sobotę ponownie otwarta. Wstęp do niej mają jednak na razie tylko pracownicy hiszpańskich służb, którzy znaleźli się na pierwszej linii frontu w walce z pandemią COVID-19.

- To pierwszy raz, kiedy tutaj jestem i dla mnie stanowi to prezent, prezent za wysiłek i godziny, które poświęciliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, więc jestem wdzięczny - powiedziała, cytowana przez agencję Reutera, Virginia Martinez, lekarz z pobliskiego miasta Terrassa.

W drugiej fazie bezpłatny wstęp do bazyliki będą mieli mieszkańcy Barcelony. W połowie czerwca bezpłatne bilety wstępu do bazyliki rozeszły się w ciągu zaledwie pięciu godzin. Otrzymało je łącznie blisko 38 tysięcy mieszkańców stolicy Katalonii. Wejściówki będą uprawniały do zwiedzania świątyni w lipcu i sierpniu.