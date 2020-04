Hiszpański sąd regionalny nakazuje rozszerzenie rejestru zmarłych z powodu koronawirusa

Na przełomie marca i kwietnia władze niektórych wspólnot autonomicznych oraz gmin krytykowały ministerstwo zdrowia Hiszpanii za niewłączanie do statystyk zgonów osób, które wykazywały objawy COVID-19, ale u których nie przeprowadzono przed śmiercią testów na koronawirusa.

"Minął szczyt epidemii koronawirusa"

W poniedziałek minister zdrowia Salvador Illa ogłosił, że "minął szczyt epidemii koronawirusa" w Hiszpanii. Przypomniał, że w ostatnich dniach nastąpił spadek zarówno liczby zgonów, jak i zakażeń. Wskazał, że pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem liczba zmarłych powiększyła się "jedynie" o 517 do 17 489, a zainfekowanych o 3477 do 169 496.

Tymczasem we wtorek w hiszpańskim dzienniku ustaw opublikowano nowe przepisy nakazujące regionom ujednolicenie cen testów na obecność koronawirusa. Zgodnie z nową regulacją prywatne kliniki mają wykonywać te badania po cenach zbieżnych z cenami w placówkach publicznej służby zdrowia. We wtorek MSW Hiszpanii potwierdziło, że utrzyma kontrole na ulicach miast pomimo zniesienia zakazu wychodzenia do pracy osób zatrudnionych w instytucjach i firmach, których działanie nie jest niezbędne dla funkcjonowania państwa.