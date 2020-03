Hiszpański rząd zaostrza restrykcje, część lokalnych władz uznaje je za "zbyteczne" i "przesadzone"

Rząd Hiszpanii zatwierdził w niedzielę nowe restrykcje w ramach walki z koronawirusem. W domach mają pozostać wszyscy ci, których praca nie jest niezbędna. Premier Pedro Sanchez zapewnił, że zmuszeni do pozostania w domu otrzymają całą pensję. Jednak nowe przepisy zostały oprotestowane przez część władz wspólnot autonomicznych. Regiony krytykują też rząd centralny za braki materiałów medycznych.

W związku z pandemią koronawirusa rząd Hiszpanii zatwierdził w niedzielę nowe restrykcje, na mocy których zobowiąże od 30 marca do pozostania w domach pracowników instytucji i firm, których działalność nie jest niezbędna dla funkcjonowania państwa. Przepis ma obowiązywać do 9 kwietnia.

Nowe ograniczenia "zbyteczne" i "przesadzone"

Premier Pedro Sanchez zapewnił, że pracownicy zmuszeni do pozostania w domu otrzymają całą pensję. Dodał, że po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego będą musieli odpracować zaległe godziny.

Dodatkowo większość szefów regionalnych rządów zarzuciła władzom centralnym opóźnienia w dostarczaniu sprzętu ochronnego i medycznego do walki z koronawirusem.

Problem z niedoborem miejsc na oddziałach intensywnej terapii

Stan zagrożenia epidemicznego

Wcześniej, 15 marca, rząd Hiszpanii wprowadził na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego. Na razie obowiązuje on do 11 kwietnia, ale może zostać przedłużony. Zgodnie z jego przepisami, z domów mogą wychodzić jedynie osoby udające się do pracy, sklepu, apteki lub banku. Dozwolony jest też krótki spacer z psem.