Gromadzenie danych zaszczepionych, nakaz noszenia maseczek. "Dekret o nowej normalności" w Hiszpanii

Niższa izba parlamentu Hiszpanii zatwierdziła w czwartek rządowy pakiet ustaw, który zobowiązuje mieszkańców kraju między innymi do noszenia maseczek w miejscach publicznych. Przepisy nakazują też regionom gromadzenie danych osób szczepiących się przeciw COVID-19 oraz osób odmawiających poddania się szczepieniom.

Zgodnie z nowymi przepisami rząd Hiszpanii został zobowiązany również do zapewnienia szpitalom oraz przychodniom lekarskim należytego wyposażenia, leków i sprzętu ochronnego, a także do uzupełnienia wolnych etatów w szpitalach i innych placówkach publicznej ochrony zdrowia.

Producenci leków niezbędnych do walki z COVID-19 zostali zobowiązani do regularnego informowania służb medycznych Hiszpanii o liczbie wyprodukowanych w ostatnich dniach produktów oraz aktualnym stanie swoich zasobów w magazynach.

Historia chorób obywateli

Podczas debaty w parlamencie minister zdrowia Carolina Darias wskazała, że "dekret o nowej normalności" zobowiązuje też władze wspólnot autonomicznych do zbierania w swoich elektronicznych rejestrach historii chorób obywateli. Obejmie ona również informacje o ewentualnym przebyciu COVID-19 i poddaniu się szczepieniom przeciwko tej chorobie. W uzasadnionych przypadkach dane te mogą zostać udostępnione innym organom administracji publicznej.

Darias precyzowała, że w przyszłości nowe prawo będzie podstawą do walki z możliwymi innymi epidemiami.

Jak wskazał w czwartkowym komunikacie resort zdrowia, podczas ostatniej doby liczba infekcji na 100 tysięcy mieszkańców zwiększyła się ze 127,9 do 128,2. Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że pomiędzy środą a czwartkiem liczba zakażeń wzrosła w Hiszpanii o 6,2 tysiąca do ponad 3,21 miliona, a zgonów o 117 do 72,9 tysiąca.