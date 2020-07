"Co dwa lub trzy dni liczba zakażonych się podwaja". Proszą o nieopuszczanie miasta, armia rusza na pomoc

Władze Saragossy zwróciły się do mieszkańców miasta w czwartek z apelem o nieopuszczanie miasta. Ma to związek z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w Aragonii w północno-wschodniej Hiszpanii.

Na konferencji prasowej zwołanej w trybie pilnym minister do spraw zdrowia w rządzie regionalnym, Sira Repolles zapowiedziała, że przy wjazdach i wyjazdach ze stolicy Aragonii zostaną umiejscowione punkty informacyjne, których zadaniem będzie "wyjaśnianie obywatelom potrzeby pozostawania w miejscu zamieszkania". - To nie jest kwarantanna, ale wezwanie do obywatelskiej odpowiedzialności wobec znaczącego wzrostu przypadków zapadalności na COVID-19 w ciągu ostatnich dni - powiedziała.