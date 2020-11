Kolejna noc protestów przeciwko restrykcjom. Starcia z policją

Już czwartą noc na ulicach hiszpańskich miast miały miejsce zamieszki, w których brali udział przeciwnicy restrykcji epidemicznych. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał do jedności w walce z epidemią COVID-19. "Agresja i irracjonalne zachowanie grup mniejszościowych są niedopuszczalne. Nie tędy droga" - napisał w internecie.

Według informacji telewizji TVE w nocy z soboty na niedzielę do zamieszek doszło w Barcelonie, Walencji, a także w Burgos. W miastach tych protesty prowadzone były już drugą dobę. W trakcie manifestacji protestujący niszczyli fasady budynków, podpalali kontenery na śmieci i rabowali sklepy.

W sobotni wieczór do gwałtownych protestów doszło też w innych hiszpańskich miastach, głównie na północy, między innymi w Logrono, Gijon, Bilbao oraz Vitorii. Do późnych godzin nocnych policja zatrzymała tam łącznie około 20 osób. Dramatyczny przebieg miały protesty w Vitorii, w Kraju Basków, gdzie późną nocą policja w dwóch częściach miasta użyła pałek do stłumienia zamieszek.