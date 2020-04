Stan zagrożenia w Hiszpanii będzie przedłużony. "Konieczne jest jeszcze zachowanie środków ostrożności"

Na spacer z dzieckiem? Już tak

- Udało nam się powstrzymać rozprzestrzenianie się w kraju wirusa, ale konieczne jest jeszcze zachowanie środków ostrożności - powiedział premier Hiszpanii. Zaznaczył, że konieczne będzie wydłużenie do 9 maja stanu zagrożenia, obowiązującego w kraju od połowy marca. Przypomniał, że jego gabinet będzie potrzebował na to jeszcze zgody Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu. Debata w tej sprawie została zaplanowana na 22 kwietnia.

W czasie stanu zagrożenia mieszkańcy Hiszpanii są zobowiązani do pozostawania w domach z wyjątkiem konieczności wyjścia do pracy, zrobienia zakupów lub udania się do banku. Wyjście na spacer zostało dopuszczone jedynie w ramach krótkiej przechadzki z psem.

Koronawirus w Hiszpanii

W ciągu doby z powodu Covid-19 zmarło w Hiszpanii 565 osób, tym samym łączna liczba zmarłych wskutek zakażenia koronawirusem zwiększyła się do 20 043 – poinformowało w sobotę po południu hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Pomiędzy piątkiem a sobotą nastąpił wzrost zakażeń o kolejne 3658 przypadków, co zwiększyło bilans ogólny do do 191 724 przypadków.