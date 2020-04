Co trzeci zmarły w Hiszpanii z powodu koronawirusa przebywał w domu seniora

"Kiedy mówimy o zmarłych z powodu koronawirusa, to nigdy nie ma dobrych liczb"

Od poniedziałku niektóre rządy wspólnot autonomicznych Hiszpanii kwestionują dane podawane przez ministerstwo zdrowia. Twierdzą, że są one zaniżone, gdyż uwzględniają jedynie zmarłych, u których przed śmiercią testy potwierdziły obecność koronawirusa, a nie osoby, które umierając miały objawy COVID-19.

- Kiedy mówimy o zmarłych z powodu koronawirusa, to nigdy nie ma dobrych liczb - powiedział w środę w parlamencie minister zdrowia Salvador Illa pytany przez deputowanych o rozbieżności w danych rządu i władz regionów. Przypomniał, że według statystyk ministerstwa w całym kraju na Covid-19 zmarło ponad 14,5 tys. osób.

"Rząd nie mówi prawdy". Manifestacja online przeciwko gabinetowi premiera Sancheza

Ponad 430 tysięcy Hiszpanów wzięło udział w manifestacji online pod hasłem "rząd do dymisji", przeprowadzonej w środę wieczorem w serwisie YouTube. Protestujący odrzucili sposób zarządzania kryzysem zdrowotnym przez socjalistyczny rząd Pedra Sancheza.

"Naród hiszpański organizuje się w swoich domach w sposób pokojowy i apolityczny, w obronie prawdy. Trumny nie mówią, mówmy my" - napisali organizatorzy.

Vox udostępniła video, w którym nawoływała obywateli do przyłączenia się do "pierwszej manifestacji online w historii". Materiał zawiera wypowiedzi członków rządu Pedra Sancheza z ostatnich tygodni na temat epidemii koronawirusa. Wśród nich są słowa głównego epidemiologa kraju, Fernanda Simona, który 31 stycznia powiedział, że "w Hiszpanii nie będzie więcej niż kilka przypadków COVID-19", a także wypowiedź ministra zdrowia Salvadora Illa, stwierdzającego, że "Hiszpania jest przygotowana na wypadek epidemii i nie ma powodu do odwoływania wielkich zgromadzeń, jak manifestacja feministyczna 8 marca".