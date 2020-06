Otworzyli dyskoteki, ale zabronili tańczyć. Na parkietach mogą stać stoliki

Dodatkowo na właścicieli dyskotek nałożono obowiązek rozmieszczenia przed wejściem do lokalu i w jego wnętrzu dozowników z żelem do dezynfekcji rąk, a każdy z klientów jest zobowiązany do przebywania wewnątrz dyskoteki w masce, a także do zachowania odstępu co najmniej 1,5-metrowego od innego uczestnika "zabawy". Restrykcje dotyczą też kabiny didżeja, w której przebywać może tylko jedna osoba. W przypadku występu innych artystów, pracownicy dyskoteki są zobowiązani do regularnej dezynfekcji takiego pomieszczenia po zmianie każdego muzyka.