724 zakażone osoby zmarły w ciągu doby. To najwyższy bilans w Hiszpanii od 10 miesięcy

We wtorek w Hiszpanii odnotowano najwyższą od kwietnia 2020 roku dobową liczbę zgonów z powodu COVID-19 - 724. Dziennik "Diario Sur" poinformował, powołując się na służby medyczne, że Hiszpania ma rozpocząć szczepienia seniorów na stadionach.

We wtorkowym komunikacie ministerstwo zdrowia Hiszpanii wskazało, że od poniedziałku zanotowano największą od kwietnia dobową liczbę zmarłych z powodu COVID-19 - 724. W sumie zanotowano już 59,8 tysiąca ofiar śmiertelnych.

Wciąż wysoka jest również liczba nowych infekcji. Od poniedziałku liczba przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła o 29 tysięcy do poziomu 2,85 miliona.

Seniorzy mają być szczepieni na stadionach

We wtorek rząd tego regionu sprecyzował, że jego służby medyczne tylko w przypadku niedołężnych seniorów przewidują możliwość wysyłania ekip medycznych do ich domów w celu przeprowadzenia szczepień. Z szacunków władz 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii wynika, że do wtorkowego wieczora przeciw COVID-19 zaszczepionych zostało łącznie w kraju prawie 419 tysięcy osób. Podano im szczepionkę firm Pfizer/BioNTech lub Moderny.