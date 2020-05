"Przynajmniej do października będziemy musieli być bardzo ostrożni"

W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii 164 osoby zmarły z powodu COVID-19. To najniższa od siedmiu tygodni dobowa liczba ofiar śmiertelnych zakażonych koronawirusem – podało w niedzielę ministerstwo zdrowia. Po raz ostatni tak niska dobowa liczba zgonów była notowana 18 marca. Bilans ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrósł tym samym do 25 264 .

Najgorzej w Madrycie i Katalonii

W dalszym ciągu najwięcej zgonów wskutek infekcji notowanych jest w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w Katalonii. Do niedzieli liczba zmarłych wzrosła tam odpowiednio o 40 do poziomu 8332 oraz o 48 do 5185 osób.