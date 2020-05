Hiszpania rozszerza obowiązek noszenia maseczek i przedłuża stan zagrożenia

W dekrecie stwierdzono, że "używanie masek będzie obowiązkowe na ulicy, w miejscach otwartych i zamkniętych, gdy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej dwóch metrów". Dotychczas noszenie maseczek było w Hiszpanii obowiązkowe w środkach transportu publicznego, a także w zamkniętych pomieszczeniach. Regulacja, na którą w poniedziałek przystały po negocjacjach z rządem Pedra Sancheza władze wspólnot autonomicznych Hiszpanii, dotyczy wszystkich mieszkańców kraju, którzy ukończyli 6. rok życia. Zaleca się jednak, by dzieci w wieku od trzech do pięciu lat też nosiły maseczki.